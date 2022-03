Oscar 2022: i vincitori della 94esima edizione. Italia fuori dai premi

La notte dedicata agli Oscar 2022, giunta alla 94esima edizione, ha rappresentato una serata piena di sorprese e colpi di scena.

L’Academy ha annunciato con un tweet i premi per le otto categorie rimaste escluse dalla diretta televisiva, dando ufficilamente il via alla serata.

Oscar 2022: Miglior Film e Miglior Regia

L’Oscar per il Miglior film è andato a “Coda – I segni del cuore” della regista Sian Heder. Una vittoria storica per il film, interpretato nel linguaggio dei segni.

Gli altri nominati per la categoria erano: “Belfast”, “Don’t look up”, “Drive my car”, “Dune”, “King Richard – Una famiglia vincente”, “Licorice Pizza”, “La fiera delle illusioni – Nightmare Alley”, “Il potere del cane” e “West Side Story”.

Vince il Premio Oscar per la Migliore Regia, Jane Campion, per il film “Il Potere del Cane”. Gli altri nominati per la categoria erano: : Kenneth Branagh (Belfast), Ryusuke Hamaguchi (Drive my car), Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza), Steven Spielberg (West Side Story).

Will Smith e lo schiaffo a Chris Rock

Will Smith ha vinto l’Oscar come Migliore attore protagonista per il film “King Richard – Una famiglia vincente”. L’attore ha ritirato il premio con grande commozione. Gli altri nominati erano: Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (Il potere del cane), Andrew Garfield (tick, tick…Boom!) e Denzel Washington (Macbeth).

L’attore ha vissuto un momento di tensione.

Chris Rock era sul palco per presentare il Miglior Documentario e ha fatto alcune battute rivolte alle persone tra il pubblico. A un certo punto si è rivolto all’attrice Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith. Alludendo alla testa rasata dell’attrice.

Dopo la triste uscita, Will Smith è salito sul palco e ha colpito Rock al viso.

Poi è tornato al suo posto e ha urlato: “Non pronunciare mai più il nome di mia moglie“.

Gli altri vincitori

Jessica Chastain ha vinto l’Oscar come Migliore attrice protagonista per il film “Gli Occhi di Tammy Faye”. Troy Kotsur ha vinto l’Oscar come Migliore attore non protagonista per il film “Coda – I segni del cuore”.

Il premio per Miglior attrice non protagonista è stato vinto da Ariana De Bose (in foto) per il film “West Side Story” di Steven Spielberg. Il premio per il miglior sonoro va al film “Dune”. Hans Zimmer ha vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora originale sempre con “Dune. Il film del regista Denis Villeneuve ha vinto anche l’Oscar per la migliore scenografia. L’Oscar per la Miglior Fotografia va a Greig Fraser per “Dune”.

Il premio per i Migliori Effetti speciali assegnato a “Dune”. Il Miglior film internazionale è Il giapponese “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi, candidato anche nella categoria miglior film. Kenneth Branagh ha vinto l’Oscar per la Migliore sceneggatura originale per “Belfast”. Sian Heder ha vinto l’Oscar per la Migliore sceneggiatura non originale per il film “Coda – I segni del cuore” di cui è anche la regista.

“Encanto” ha vinto l’Oscar per il Miglior film d’animazione. “Gli Occhi di Tammy Faye” ha vinto l’Oscar per il miglior trucco e acconciatura. l premio per i Migliori costumi va a Jenny Beavan per il film “Crudelia”. Billie Eilish e Finneas O’Connell hanno vinto l’Oscar per la Migliore canzone originale per il film “007 – No Time to Die” di cui sono autori di musica e testo. “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)” ha vinto l’Oscar come Miglior film documentario. L’Oscar per il miglior corto documentario è stato assegnato a “The Queen of Basketball”. L’Oscar per il miglior corto va a “The Long Goodbye”. “The Windhsield Wiper” ha vinto l’Oscar per il miglior corto animato.