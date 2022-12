La drammatica vicenda si è svolta intorno alle 16.30 di ieri, domenica 4 dicembre 2022 in un centro commerciale a Roma, alla galleria commerciale Roma Est a Nuova Ponte di Nona. Mentre era in sella al suo scooter nel parcheggio una donna ha perso il controllo del mezzo finendo contro le barriere poste a protezione dei parcheggi.

Lo scooter è rimasto bloccato nel parcheggio all’ultimo piano del centro commerciale. La vittima invece è stata sbalzata dalla sella ed è tragicamente caduta nel vuoto. In seguito alle tantissime segnalazioni immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 sul luogo in cui si è svolta la vicenda. Sul posto anche le forze dell’ordine per i dovuti rilievi del caso. La vittima, una donna di 48 anni, è stata immediatamente trasportata al policlinico di Tor Vergata. Quando è arrivata però il suo cuore ha smesso di battere, era in condizioni disperate.

Le ferite riportate dalla donna erano troppo gravi, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. La 48enne lascia due figli di 18 e 14 anni. La Polizia dopo aver sentito i testimoni indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda che ha causato la morte della vittima.

