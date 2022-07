La violenta vicenda si è svolta a Genzano, comune della città di Roma, dove un uomo di 35 anni si è scagliato con violenza contro la moglie probabilmente in seguito ad una lite tra le mura domestiche. A restare coinvolta nella vicenda anche la vicina di casa della coppia, intervenuta per difendere la vittima dall’ira del marito.

L’aggressione è avvenuta in strada, in seguito alla segnalazione di lite in famiglia la Polizia si è precipitata sul luogo della vicenda. Giunti sul posto, a Genzano, gli agenti hanno trovato le due vittime ferite e in preda al terrore dopo che il 35enne le aveva aggredite con una forbice. L’uomo dopo averle ferite si è barricato in casa. Chiuso in camera da letto inveiva contro la moglie per aver allarmato le forze dell’ordine, era in evidente stato di agitazione.

Quando i poliziotti sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento hanno provato a lungo a calmarlo, il 35enne però li minacciava di morte con un coltello. Dopo un po’ sono riusciti a bloccarlo e disarmarlo. La vicina di casa a causa delle ferite riportate è stata portata in ospedale per ricevere le cure adeguate. L’uomo è stato invece arrestato con le gravi accuse maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, dopodiché è stato portato nel carcere di Velletri.

