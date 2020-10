Bologna, non accetta la rottura e picchia l’ex compagna e il figlio: arrestato

L’aggressione violenta si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre 2020 a Bologna. Un uomo di 31 anni di origine romena si è presentato a casa dell’ex compagna completamente ubriaco e l’ha picchiata con violenza. Il motivo? Non riusciva ad accettare la fine della loro storia d’amore durata circa tre anni. Giunto a casa dell’ex compagna, una donna di 36 anni anche lei di origine romena, su tutte le furie si è scagliato prima contro di lei poi contro il figlio 13enne della donna perché si è messo in mezzo per difenderla.

Il 31enne ha colpito madre e figlio con violenti calci e pugni sullo stomaco e sul viso. Dopo la rottura l’uomo non si era mai arreso, continuava a cercare l’ex compagna e ad importunarla. Fino ad ora però non l’aveva mai picchiata. Alcuni amici di famiglia che si trovavano in zona sono subito intervenuti per difendere la 36enne e suo figlio, intanto un vicino di casa ha allarmato le forze dell’ordine per mettere fine all’aggressione. L’uomo ha provato a darsi alla fuga gridando ‘Vi ammazzo tutti‘. La Polizia si è precipitata sul luogo della violenta lite avvenuta nei giorni scorsi a Bologna, gli agenti hanno rintracciato l’uomo poco distante dall’appartamento dell’ex compagna, era ubriaco e aveva ferite alle nocche delle mani.

Il 31enne è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. La donna è stata portata in ospedale per ricevere le cure necessarie in seguito alle percosse subite dall’ex compagno. I medici dopo averla visitata e medicata l’hanno dimessa con una prognosi di 7 giorni. Il 13enne è stato invece medicato dal 118 sul posto.