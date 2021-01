Civitavecchia, aggredisce la moglie e la minaccia con un coltello: arrestato

È successo nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio 2021 a Civitavecchia, comune della città di Roma. In seguito ad una lite scoppiata tra le mura domestiche per futili motivi, un uomo di 55 anni si è scagliato con violenza contro la moglie, una donna di 47 anni. L’ha minacciata di morte con un coltello e l’ha aggredita, lei fortunatamente è riuscita a scappare di casa per chiedere aiuto.

Dopo aver ricevuto la segnalazione della donna i carabinieri si sono precipitati sul luogo dell’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Civitavecchia. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato il 55enne davanti la porta dell’appartamento in cui si sono svolti i fatti. Ai carabinieri l’uomo ha mostrato il coltello con il chiaro tentativo di minacciarli. I militari hanno cercato di tranquillizzare l’uomo, lui in preda alla furia ha iniziato a minacciarli con il coltello.

Ogni tentativo degli agenti di farlo ragionare si è rivelato inutile, alla fine hanno dovuto fare ricorso allo spray al peperoncino dopodiché lo hanno bloccato. Dopo aver ricevuto le cure necessarie il 55enne è stato arrestato con le accuse maltrattamenti in famiglia, detenzione abusiva di armi, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. La donna non ha invece riportato ferite, dopo l’arresto del marito violento potrà finalmente smettere di avere paura di essere picchiata e maltrattata.