I fatti si sono svolti nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 luglio ad Albano Laziale, comune della città di Roma. Dopo una furiosa lite un uomo di 51 anni ha cercato di dare fuoco al fratello, ma ad avere la peggio è stato proprio lui. L’uomo in preda alla rabbia ha provato ad entrare nell’abitazione del fratello più piccolo con un accendino e una bottiglia di liquido infiammabile tra le mani.

Le fiamme però hanno travolto lui stesso riportando ferite arti inferiori e superiori, il fratello minore invece è rimasto illeso. Non era la prima volta che i due litigavano in modo così violento, in passato più volte le forze dell’ordine erano intervenute per sedare i lori accesi diverbi. In seguito all’accaduto avvenuto nei giorni scorsi ad Albano Laziale immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine e del personale medico del 118 sul luogo della violenta vicenda.

Il 51enne è stato subito trasportato al nuovo ospedale dei Castelli di Ariccia per ricevere le cure necessarie a causa delle ferite riportate. I medici dopo avergli medicato ustioni di secondo grado lo hanno dimesso con una prognosi di sette giorni. A causa del suo insano gesto l’uomo è denunciato per minaccia aggravata.

