Signa, 46enne trovata morta in casa: accusato di omicidio il fratello

La drammatica vicenda si è svolta a Signa, in provincia di Firenze, dove una donna di 46 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione in via Don Minzoni. La vittima è Carla Cintelli, ad ucciderla sarebbe stato il fratello Marco. Il motivo? Stando alle prime indiscrezioni sul caso l’uomo le avrebbe tolto la vita in seguito ad una violenta lite scoppiata per questioni economiche.

L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine qualche ora dopo il ritrovamento del cadavere della 46enne. È emerso che da ieri sera era già ricercato, la moglie ne aveva denunciato la scomparsa preoccupata perché da giorni non aveva sue notizie. Alla moglie aveva detto che sarebbe stato via di casa per qualche giorno per recarsi dalla sorella a Signa. I Carabinieri però non riuscivano a rintracciare nessuno dei due. Nella giornata di oggi gli agenti lo hanno rintracciato, era nascosto in un capanno della sua abitazione, ciò ha aumentato i sospetti per l’omicidio della sorella.

Al momento la principale ipotesi è quella che l’uomo abbia ucciso la 46enne dopo una lite scoppiata tra loro per soldi. I Carabinieri indagano per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda, l’unico indagato per omicidio è il fratello della vittima.

