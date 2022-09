I fatti si sono svolti intorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 21 settembre 2022 a Cologno Monzese, comune della città di Milano. Una bambina di soli tre anni vagava da sola per strada, era piuttosto spaventata e infreddolita. A notarla sono stati alcuni Carabinieri che l’hanno subito tranquillizzata e portata in caserma per poi rintracciare i suoi genitori.

La piccola si era allontanata da sola dall’abitazione in cui vive con i suoi genitori intorno alle 8.30 ma il padre, un 37enne albanese, non si era accorto della sua assenza. Per uscire di casa la bimba aveva approfittato dell’assenza della madre, la porta era rimasta aperta. La vicenda si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia per fortunatamente la piccola è stata avvistata dai militari che l’hanno presa sotto la loro custodia.

Mentre rintracciavano i suoi familiari l’hanno intrattenuta con qualche merendina e con album da colorare, è stato anche accertato il suo buono stato di salute. Un brutto spavento quello provato stamattina a Cologno Monzese, la bimba però è stata riaffidata ai suoi genitori e sta bene. Il padre è stato però denunciato per abbandono di minore.

