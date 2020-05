Cologno Monzese: apre gas e acqua e rischia di far esplodere il palazzo

Sfiorata la tragedia nella mattinata di ieri 4 maggio 2020 a Cologno Monzese, comune della città di Milano. Un ragazzo di 26 anni di origine ucraina ha provato a far saltare in aria il palazzo in cui vive, in via Milano. È successo intorno alle 8 di ieri mattina, una volante dei carabinieri mentre si trovava in zona ha notato i vigili del fuoco davanti al palazzo, questi hanno spiegato che stavano cercando un guasto all’impianto idraulico a causa del quale il palazzo si era allagato.

Molto forte era l’odore di gas nel palazzo, proprio per questo i carabinieri hanno deciso di approfondire i controlli. In quel momento si sono ricordati che nel palazzo vive il 26enne, noto alle forze dell’ordine a causa dei suoi problemi psichiatrici. Dopo aver accertato che la puzza di gas e l’allagamento proveniva proprio dall’abitazione del giovane, gli agenti hanno fatto irruzione a casa sua e lo hanno trovato visibilmente agitato.

Dietro alla pericolosa vicenda c’era proprio il 26enne. Era stato infatti lui ad aprire sia i rubinetti dell’acqua sia il gas, rischiando di far saltare in aria l’intero palazzo. La situazione si sarebbe potuta trasformare in una vera e propria tragedia ieri a Cologno Monzese. Grazie all’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco nessuno si è però ferito. Il palazzo è stato subito messo in sicurezza, il ragazzo è stato invece accompagnato in ospedale per essere sottoposto ad assistenza sanitaria obbligatoria.