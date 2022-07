Salerno, ex badante uccide anziana con una mazza di ferro: arrestato

La tragica vicenda si è svolta nei giorni scorsi a Salerno, all’interno di un’abitazione situata in via San Leonardo. A perdere la vita Maria Grazia Martino, un’anziana donna di 91 anni, la sorella Adele di 87 anni invece è rimasta ferita ed è ricoverata in ospedale. A scagliarsi con violenza contro le due vittime è stato l’ex badante, un uomo di 41 anni.

L’uomo si era introdotto di nascosto in casa per rubare alle due sorella una somma di denaro pari a 3.400 euro, percepita per il fitto di alcuni loro immobili. Quando lo hanno sorpreso mentre rubava hanno provato a scappare ma lui le ha colpite brutalmente con una mazza di ferro. L’87enne ha riportato diverse ferite, per la sorella invece l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Salerno è stata fatale. Ad allarmare le forze dell’ordine è stata una nipote delle due anziane, preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto con loro.

Giunti all’interno dell’appartamento i poliziotti hanno trovato la casa a soqquadro, Adele era gravemente ferita mentre la 91enne era già morta. In seguito alle indagini gli agenti hanno fermato l’ex badante delle vittime che avrebbe poi confessato. Il 41enne è stato arrestato con le gravi accuse di rapina impropria, omicidio e tentato omicidio.

