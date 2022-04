Aicurzio: 24enne uccide la madre dopo una lite poi chiama i Carabinieri

Dramma nella mattinata di ieri, giovedì 21 aprile 2022 ad Aicurzio, in Brianza, dove Fabiola Colnaghi ha perso la vita all’età di 57 anni. La donna è morta all’interno del suo appartamento, ad ucciderla è stato il figlio di 24 anni. Dopo una furiosa lite scoppiata tra i due tra le mura domestiche, il ragazzo ha colpito la madre con violenti calci e pugni fino ad ucciderla.

In seguito al suo insano e tragico gesto è stato proprio il 24enne ad allarmare le forze dell’ordine per confessare ciò che aveva appena fatto. Immediato è stato l’intervento dei Carabinieri e del personale medico del 118 sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri ad Aicurzio. Sfortunatamente però al loro arrivo per la 57enne non c’era ormai più nulla da fare, era già morta. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Sul luogo anche il medico legale e il pm per i dovuti rilievi del caso, si indaga per chiarire con esattezza come si sia svolta la terribile vicenda. I vicini di casa non hanno sentito nulla, agli agenti hanno detto di non essersi accorti di ciò che stava accadendo all’interno dell’abitazione di Fabiola Colnaghi, in Paese tutti la ricordano come una persona squisita. Il figlio della vittima è indagato per omicidio, dopo i fatti è stato subito portato in Caserma per l’interrogatorio.

