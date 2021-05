Buone notizie per gli italiani: dopo gli over 65, la vaccinazione contro il Covid sarà rivolta a tutte le altre fasce d’età. Ad annunciarlo è stato proprio il commissario per l’emergenza, il generale Francesco Figliuolo, che sta già programmando le prossime tappe. L’intenzione è quella di procedere a ritmi serrati anche per tutto il mese di maggio, in modo da iniziare la somministrazione anche alle classi produttive.

Vaccinazione Covid, il nuovo piano di Figliuolo

Il miglioramento della curva dei contagi e la diminuzione del numero dei decessi, infatti, fa ben sperare l’Italia. Anche se i morti sono ancora troppi, nella giornata di ieri si è registrata la cifra più bassa degli ultimi sette mesi: un primo risultato importante, frutto proprio della campagna di vaccinazione. Intanto, l’invito di Figliuolo è quello di accelerare ancora di più, soprattutto per gli over 65. “Una volta che questa categoria sarà messa in sicurezza, si potrà aprire anche a tutte le altre“, ha dichiarato il commissario per l’emergenza Covid.

L’andamento della campagna in Italia

Negli ultimi due giorni, la soglia delle 500mila vaccinazioni in sole 24 ore è stata ampiamente superata, grazie anche all’istituzione di alcuni Open Day nel weekend. In questo modo, sono stati sempre di più i cittadini che, senza prenotazione, hanno scelto di ricevere uno dei tre vaccini approvati che serviranno a contrastare la pandemia. Tra il 5 e il 7 maggio sono attese almeno 2 milioni di dosi da Pfizer che verranno distribuite in tutte le regioni. Accelerando il ritmo, si potrà così raggiungere il nuovo obiettivo che prevede, almeno per giugno, il doppio delle somministrazioni attualmente inoculate. Naturalmente tutto dipenderà sia dalla consegna, sia dalla logistica delle regioni italiane.

I vaccini per le aziende e gli studenti

Intanto si pensa già all’apertura di nuovi hub vaccinali che, per le categorie produttive, verranno predisposti all’interno delle aziende. Allo stesso tempo, anche gli studenti delle scuole potranno ricevere la loro prima dose e, se i tempi verranno rispettati, la somministrazione per questa fascia d’età è prevista per il prossimo mese di luglio.

