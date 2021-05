Casa di riposo, cerca di scappare e precipita: muore 91enne

Conosceva gli orari delle infermiere e, approfittando del cambio turno, ha tentato di “evadere”.

Un pensionato di 91 anni è morto cercando di scappare dalla casa di riposo in cui era ospite dalla metà di settembre dello scorso anno, la fondazione Galtrucco di Robbio. L’anziano, Giuseppe Carluccio, di origini pugliesi ma con la figlia residente in Lomellina, si è servito di un tubo di gomma utilizzato dal personale.

L’ha lanciato dalla finestra e poi si è calato dal primo piano.

Arrivato a circa due metri da terra si è lasciato andare, ma nell’impatto con il suolo ha riportato gravi lesioni.

Anche se inizialmente era cosciente l’ematoma interno riportato è stato fatale per l’uomo.

L’episodio risale al primo pomeriggio di lunedì, il decesso alla notte successiva.

Casa di riposo: l’anziano soffriva per la morte della moglie

Durante i soccorsi non sono emerse lesioni evidenti, tanto che l’anziano continuava anche a scusarsi per quell’imprudenza che aveva messo in allarme il personale sanitario.

Direttrice e personale sono stati sentiti dai carabinieri: al momento non ci sono denunce.

Alla casa di riposo lo definiscono “lucidissimo e molto attivo, nonostante l’età“.

Disperata la corsa in ospedale in codice rosso all’ospedale di Vigevano, dove è morto qualche ora dopo a causa di un ematoma interno provocato dalla caduta.

Giuseppe Carluccio, come spiegano gli infermieri, era provato però per la recente morte della moglie.

Una vita trascorsa in Puglia, dove era anche nato: negli ultimi mesi però si era trasferito a Lomellina per stare vicino alla figlia dopo la morte della moglie.

Fino al tragico episodio di ieri nella struttura in cui era ospite.

Per far luce sull’accaduto e per escludere eventuali responsabilità di altre persone, i carabinieri, anche loro intervenuti nella Rsa, hanno aperte delle indagini.

Leggi anche: Ylenia Lombardo, morta a 33 anni accoltellata: fermato un uomo