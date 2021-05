Omicidio Vannini, parlano i genitori di Marco: “I Ciontoli mentono”

Si terrà oggi 3 maggio 2021 la sentenza definitiva sull’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo di 19 anni ucciso con un colpo d’arma da fuoco mentre era a casa della fidanzata Martina. A far partire il colpo il padre della ragazza, Antonio Ciontoli. All’inizio l’uomo disse che la pistola gli era scivolata, poi confessò di aver sparato per gioco convinto che l’arma non fosse carica. Ad influire sulla morte del ragazzo il ritardo nel chiamare i soccorsi, allarmati dopo ben 110 minuti.

La Cassazione potrebbe confermare la sentenza della Corte d’Appello Bis che ha condannato con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale Antonio Ciontoli a 14 anni di carcere. La moglie dell’uomo, Maria, e i figli Martina e Federico sono stati invece condannati a 9 anni e 4 mesi per concorso anomalo in omicidio volontario. La sentenza è attesa per il pomeriggio di oggi. In aula sono presenti anche Martina e Federico Ciontoli.

Sentenza Marco Vannini, i genitori del 19enne commentano le dichiarazioni dei Ciontoli

I genitori di Marco Vannini, Marina Conte e Valerio Mannini pensano che dopo sei anni i figli di Antonio Ciontoli, Martina e Federico, abbiano rotto il silenzio sui social perché forse sperano di incidere sulla decisione. Si riferivano alla lettera scritta da Marina e dall’intervista rilasciata da Federico nelle ultime settimane. Loro credono però che ormai i giudici in merito a ciò che è successo al figlio abbiano tutto molto chiaro. A detta loro le carte parlano.

La madre del 19enne ha fatto sapere che il figlio le ha detto di stare tranquilla perché tutto andrà bene. Ha poi aggiunto che la verità sui fatti la conoscono solo i Ciontoli e il figlio che però non c’è più. I genitori di Marco Vannini sono convinti che i Ciontoli abbiano sempre mentito e continuano a farlo. La madre del ragazzo ha poi concluso dicendo di essere fiduciosa nella giustizia e spera che oggi finalmente arriverà.

