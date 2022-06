Milano, annega nella vasca da bagno: muore bimbo di 8 mesi

La drammatica vicenda si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 7 giugno 2022 a Milano, all’interno di un appartamento situato in via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio. Un neonato di soli 8 mesi ha tragicamente perso la vita mentre era nella vasca da bagno insieme al fratello di 3 anni, i fatti sono avvenuti intorno alle 16 del pomeriggio.

La madre della giovanissima vittima, una donna di origine marocchina, dopo aver messo i figli dentro la vasca si era recata per pochissimo tempo nell’altra stanza per prendere i loro giochini. La donna aveva lasciato l’acqua aperta ma aveva tolto il tappo della vasca, non poteva certo immaginare cosa sarebbe successo. Non appena è tornata in bagno il piccolo era immerso dentro l’acqua, l’acqua che ha ingerito gli ha fatto perdere subito conoscenza.

In preda alla disperazione la donna ha subito allarmato i soccorsi, il neonato è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Giunto in ospedale le sue condizioni erano disperate, il piccolo purtroppo non ce l’ha fatta. Sul luogo della tragica vicenda avvenuta ieri pomeriggio a Milano anche la Polizia Scientifica per i dovuti rilievi del caso. Al momento sembra che si sia trattato di un tragico incidente. Stando alla prima ricostruzione dei fatti il corpo del fratellino potrebbe aver fatto da tappo facendo accumulare l’acqua nella vasca.

