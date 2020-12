Milano, 16enne precipita dal terzo piano: lotta tra la vita e la morte

Dramma nella serata di ieri, mercoledì 9 dicembre 2020 a Milano, intorno alle 21.30 un ragazzino di soli 16 anni è precipitato dal terzo piano del palazzo in cui vive con i suoi genitori. I fatti si sono svolti in viale Monza, al momento non è ancora chiara l’esatta dinamica della tragica vicenda. Le condizioni di salute del ragazzino sono gravissime, lotta tra la vita e la morte.

In seguito al tragico accaduto avvenuto nella serata di ieri in viale Monza a Milano, immediato è stato l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica sul luogo della vicenda. Le condizioni del 16enne sono apparse subito disperate. I soccorritori dopo aver intubato il ragazzo lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. A causa del violento impatto ha riportato gravi traumi agli arti inferiori e al torace.

Il 16enne non era solo in casa quando è precipitato dal terzo piano, con lui c’erano i suoi genitori. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i dovuti rilievi del caso. Agli agenti i genitori del ragazzo hanno detto di non essersi accorti di nulla. Al momento non è chiaro se si sia trattato di un terribile incidente o di un gesto disperato da parte del 16enne. Le indagini continuano per cercare di chiarire come si sia svolta con esattezza la drammatica vicenda. Intanto, il ragazzino continua a lottare tra la vita e la morte.