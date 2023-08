Taranto, neonato abbandonato vicino al cassonetto: sta bene

La vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, sabato 12 agosto 2023 a Taranto, in via Pisanelli. Un neonato è stato abbandonato nei pressi di un cassonetto, fortunatamente sta bene. Ad avvistarlo è stato un passante mentre passeggiava con il suo cane. L’animale, un American Pitbull, ha improvvisamente iniziato ad abbaiare e non voleva più muoversi nonostante il suo padrone cercasse ti tirarlo, poco dopo si è accorto che c’era qualcosa che si muoveva dentro un rigido sacchetto di plastica, all’interno c’era il neonato.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento del personale medico del 118, il bimbo appena nato è stato trasportato d’urgenza in ospedale. I sanitari lo hanno chiamato Lorenzo, al momento è ricoverato nel reparto di neonatologia dell’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto ed è in perfetta salute. Sul caso sta indagando la Polizia per cercare di capire come si siano svolti i fatti, hanno già acquisto le immagini di videosorveglianza della zona. Si cerca anche di risalire all’identità della donna che lo ha abbandonato.

Tutti gli ospedali sono stati allertati, la donna che ha partorito il piccolo Lorenzo potrebbe infatti aver bisogno di cure. La restante parte di cordone ombelicale infatti dovrebbe essere rimasta attaccata alla donna, se così fosse rischia un’emorragia.

