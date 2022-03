Naima Zahir è stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento a Lentini, in provincia di Siracusa, nella serata di sabato 12 marzo 2022. La vittima originaria del Marocco aveva 45 anni, indagato per il suo omicidio il marito, il 45enne Massimo Cannone. In un’intervista rilasciata a Ore 14 su Rai Due l’uomo nega di aver ucciso la moglie, pensa che la donna abbia fatto tutto da sola.

La 45enne è stata trovata in casa con una ferita alla gola, per chiarire con esattezza la causa e l’ora del decesso sul cadavere verrà effettuata l’autopsia domani 16 marzo. Il marito della vittima ha fatto sapere che quella sera era uscito di casa insieme al figlio, lui si è recato in una pizzeria mentre il figlio al supermercato a comprare l’acqua. Rientrato a casa dopo circa un’ora ha trovato Naima sul letto, a detta sua le ha tolto il coltello dalla gola e ha tentato di rianimarla, per lei però non c’era ormai più nulla da fare.

L’uomo ha poi raccontato che c’era sangue ovunque perché la moglie per curare l’ischemia prendeva dei farmaci anticoagulanti. Ha poi aggiunto: “Ho preso un mocio e ho pulito il sangue per terra. Poi ho mandato un messaggio a mio figlio dicendogli di vederci da suo zio perché non volevo che vedesse quella scena. Poi è stato mio fratello che ha chiamato polizia e l’ambulanza”.

Il marito della 45enne trovata morta nella sua abitazione a Lentini ha detto di non aver chiamato subito l’ambulanza perché la donna era già morta. A detta sua in quel momento il suo cervello è andato in tilt, non sapeva quello che faceva. Ci ha tenuto poi a precisare che non c’erano problemi né tra loro né in famiglia. Dopo un lungo interrogatorio l’uomo è tornato a casa ed è al momento indagato per omicidio volontario. Anche il figlio della vittima, alcuni amici e vicini di casa sono stati interrogati.