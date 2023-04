Pesaro, 40enne colpita con un mattone sul volto: si è ferita da sola

L’assurda e grave vicenda si è svolta nella mattinata di oggi, mercoledì 26 aprile 2023 a Pesaro, dove una donna di 40 anni è stata trovata a terra con il volto pieno di sangue. È stata soccorso intorno alle 9 ed è subito emerso che era stata colpita con un mattone. Inizialmente si era pensato ad un’aggressione, ma la verità è un’altra.

La vittima è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Torrette ad Ancona, ha riportato traumi facciali piuttosto gravi. All’arrivo dell’eliambulanza è stata sfiorata un’altra tragedia, mentre stava atterrando ha infatti colpito un cartellone pubblicitario con una pala, fortunatamente però non è successo nulla. In ospedale la 40enne parlando con lo psichiatra ha confessato di essersi colpita con il mattone da sola, nessuno infatti l’ha aggredita. Le motivazioni del suo insano e grave gesto? Stando alle prime informazioni sul caso sarebbero legate al suo lavoro e alla sua personale insoddisfazione.

Si tratta quindi di un atto di autolesionismo, la donna mentre camminava per strada ha preso un mattone da terra e si è colpita con violenza sul viso. È stato infatti trovato pieno di sangue accanto a lei non appena è stata soccorsa.

