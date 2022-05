Pesaro, 61enne trovata mummificata in casa: era morta da un mese

Nuovo dramma della solitudine, a Pesaro una donna di 61 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. La vittima era distesa sul letto, il cadavere era ormai mummificato, era morta già da un mese ma nessuno si era accorto di nulla. Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa della donna, all’inizio pensavano che fosse in ospedale, si sono però preoccupati non vedendola così a lungo.

In seguito alla segnalazione sul posto sono intervenuti i Carabinieri, il personale medico del 118 e i Vigili del fuoco. Non appena hanno fatto irruzione all’interno dell’appartamento, situato in viale Trento a Pesaro, si sono trovati davanti all’amara scoperta. Dopo i dovuti rilievi sul caso il medico ha confermato che la 61enne era morta da un mese, un decesso avvenuto in completa solitudine.

La vittima viveva da sola nella sua abitazione e non aveva nessuno che la aiuta. Aveva solo una sorella anziana che però è ricoverata in una casa di cura. Al momento non è nota la causa della morte, all’interno del comodino c’erano molti medicinali, la donna potrebbe aver assunto troppe medicine ma questa rimane solo un’ipotesi.

