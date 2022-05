Alice Scagni uccisa a coltellate in strada: arrestato il fratello

Dramma nella serata di ieri a a Genova, dove Alice Scagni è stata accoltellata e uccisa, aveva 34 anni. Stando alle prime informazioni del caso a toglierle la vita è stato il fratello, Alberto Scagni, in seguito ad una furiosa lite scoppiata per strada. I rapporti tra loro erano tesi da tempo, non era infatti la prima volta che litigavano in modo alquanto animato.

La 34enne era scesa in strada per parlare con il fratello, tra i due però è presto scoppiata l’ennesima lite. Mentre discutevano l’uomo ha uscito un coltello dalla tasca è l’ha più volte colpita. Sentendo le urla i vicini di casa si sono preoccupati e hanno allarmato le forze dell’ordine. Tempestivo è stato l’intervento dei Carabinieri sul luogo della tragica vicenda, al loro arrivo però Alice Scagni era già morta, i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso, ogni tentativo di rianimarla si è infatti rivelato del tutto inutile.

Ad assistere all’omicidio della 34enne il marito, è stato lui a fornire le indicazioni utili agli agenti per rintracciare il cognato. L’uomo ha tentato di darsi alla fuga ma è stato presto rintracciato e arrestato dai carabinieri. Sembra che il fratello della vittima soffra di problemi psichici, ieri sera è stato portato in Questura per l’interrogatorio.

LEGGI ANCHE -> Provaglio d’Iseo: tenta di accoltellare il marito e lo insegue con la mannaia