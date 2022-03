Si continua ad indagare sulla morte di Diego Damis, il 41enne italiano ucciso a Chicago mentre stava rientrando a casa. Un ragazzo di 18 anni, Keante McShan, è stato arrestato, la sorella della vittima ha fatto sapere che dopo aver rubato la carta di credito al fratello il giovane ragazzo poco dopo l’aggressione l’ha usata per acquistare delle sigarette.

Secondo la ricostruzione della tragica vicenda Damis avrebbe incontrato per caso il 18enne in strada. La sorella della vittima, tra le varie cose, ha detto: “Mio fratello si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato”. Ha poi raccontato che era distratto perché stava giocando al telefono con un amico mentre una persona stava rubando in quella zona nelle auto. Non avendo trovato oggetti di valore ha aggredito il 41enne per rubargli il portafoglio.

Mezz’ora dopo l’aggressione la persona che lo ha aggredito ha utilizzato una carta di credito della vittima per comprare le sigarette. Molti elementi utili per le indagini sono saltati fuori grazie ai filmati di alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuta l’aggressione, dove Diego Damis ha perso la vita.

