Torino, 50enne trovato morto in casa dopo mesi: il corpo era mummificato

Ennesimo caso della solitudine, questa volta la triste vicenda si è svolta a Torino, all’interno di un appartamento situato in via Leini 82. Un uomo di cinquant’anni è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione, morto già da tempo perché il suo cadavere è stato trovato mummificato. Stando alle prime informazioni sul caso, nessuno lo aveva più visto in giro negli ultimi sei mesi, a quanto pare però la cosa non è sembrata sospetta al punto di indagare.

Ad allarmare le forze dell’ordine nel pomeriggio di ieri, martedì 14 giugno 2022, sono stati i vicini di casa della vittima. Questi hanno deciso di dare l’allarme non appena hanno sentito un odore nauseabondo provenire dall’abitazione del 50enne. Sul posto oltre ai poliziotti anche i personale medico del 118 e i Vigili del fuoco. Alla porta di ingresso non ha aperto nessuno quando hanno provato a suonare, i pompieri hanno quindi forzato la porta e sono entrati in casa.

Per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare, è stato trovato senza vita in stato di mummificazione in casa sua a Torino. In casa era tutto in ordine e la porta era chiusa dall’interno, sembra quindi che sia morto per cause naturali, nessuno però si è accorto di nulla. Sarà l’esame autoptico a stabilire con esattezza quando e come sia deceduto l’uomo.

