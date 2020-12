Torino: 53enne si spara in videochiamata davanti alla figlia di 6 anni

Drammatica vicenda nella serata di domenica 20 dicembre 2020 a San Sebastiano da Po, in provincia di Torino. Un uomo di 53 anni mentre parlava in videochiamata con la figlia di soli sei anni si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola alla tempia. L’uomo ha compiuto il gesto estremo per vendicarsi della moglie.

La donna lo scorso gennaio lo aveva denunciato per maltrattamenti, durante l’estate insieme ai suoi tre figli erano andati via di casa e avevano trovato ospitalità in una comunità protetta. In seguito alla denuncia della moglie dell’uomo i carabinieri si erano recati all’interno dell’abitazione della coppia per perquisirla, avevano trovato un fucile e una pistola. Dopo aver perso il lavoro lui aveva iniziato a lavorare in una biblioteca come volontario per ricevere cibo e un aiuto economico. Il 53enne non riusciva a rassegnarsi, nonostante la denuncia continuava a minacciare l’ormai ex moglie. In preda alla disperazione l’uomo ha pianificato la sua vendetta, ha infatti lasciato un biglietto dove spiegava che voleva vendicarsi dell’ex moglie.

L’uomo si è sparato davanti alla figlia durante una videochiamata. Dopo aver sentito lo sparo una vicina di casa si è spaventata e ha allarmato i soccorsi e le forze dell’ordine. Immediato è stato l’intervento del personale medico del 118 a casa dell’uomo in provincia di Torino. I sanitari non hanno potuto fare niente per salvargli la vita, al loro arrivo il 53enne era già morto.