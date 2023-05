Pianura, aggredisce il padre per soldi: 48enne finisce in carcere

La violenta vicenda si è svolta a Napoli, all’interno di un’abitazione situata nel quartiere Pianura, in via Salvator Dalì. Un uomo di 48 anni già noto alle forze dell’ordine si trovava agli arresti domiciliari ma è stato sorpreso davanti casa sua mentre stava cercando di darsi alla fuga. Il motivo dell’evasione? Poco prima aveva aggredito l’anziano padre, un uomo di 76 anni.

In seguito alla segnalazione di lite in famiglia le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto, nel quartiere Pianura di Napoli. Non appena hanno avvistato il 48enne lo hanno bloccato e portato in Caserma. Ai Carabinieri la vittima ha raccontato che il figlio l’aveva aggredito perché si era rifiutato di assecondare l’ennesima richiesta di denaro. Pretendeva da lui 200 euro, soldi che gli servivano per acquistare sostanze stupefacenti. L’anziano signore ha confessato che non era la prima volta che il figlio manifestava simili comportamenti violenti nei suoi confronti, litigi e aggressioni avvenivano tra le mura domestiche ogni giorno ma fino ad ora non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo.

Il 48enne è stato arrestato con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione, dopodiché è stato portato in carcere. Il padre potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita senza avere più paura di essere maltrattato dal figlio violento.

LEGGI ANCHE -> Calusco d’Adda, picchia la moglie con un tubo di ferro: 50enne arrestato