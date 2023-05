Calusco d’Adda, picchia la moglie con un tubo di ferro: 50enne arrestato

La violenta vicenda si è svolta nella giornata di ieri, martedì 16 maggio 2023 a Calusco d’Adda, comune in provincia di Bergamo. In seguito ad una lite scoppiata per futili motivi un uomo di 50 anni è andato su tutte le furie e si è scagliato con violenza contro la moglie fuori da un supermercato.

L’uomo l’ha più volte colpita con un tubo di ferro che aveva trovato lì vicino. A prendere le difese della vittima un uomo di 66 anni che si è ritrovato ad assistere all’episodio di violenza. Nel tentativo di fermare l’aggressore anche lui però è stato colpito e ferito. Le disperate urla hanno allarmato i clienti di un bar della zona, questi non appena si sono accorti di ciò che stava accadendo si sono precipitati sul posto per aiutare le vittime. A quel punto il 50enne si è dato alla fuga dirigendosi verso il centro di Calusco d’Adda. In preda all’ira ha anche rotto la vetrina di un negozio.

In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo in cui si è svolta l’aggressione. I Carabinieri hanno presto rintracciato il 50enne e lo hanno arrestato. Sul posto anche il personale medico del 118, i sanitari dopo aver prestato i primi soccorsi alla moglie del 50enne e al 66enne che l’ha aiutata li hanno trasportati in ospedale per ricevere le cure adeguate. Fortunatamente le due vittime non hanno riportato gravi ferite.

