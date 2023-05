Riva del Garda, minaccia il suicidio dopo una lite col fidanzato: i fatti

Sfiorata la tragedia nella mattinata di ieri, lunedì 15 maggio 2023 nei boschi sopra di Riva del Garda. Protagonisti della vicenda due fidanzati canadesi, erano in vacanza per rilassarsi ma quei giorni di piacere si stavano per trasformare in un vero e proprio dramma. Cosa è successo? In seguito ad un litigio scoppiato tra loro il ragazzo ha deciso di non partecipare più all’escursione e ha lasciato la fidanzata da sola nei boschi.

In preda alla rabbia e alla disperazione per via della discussione la ragazza ha iniziato ad inviare moltissimi messaggi al fidanzato, in questi minacciava di togliersi la vita. Gli ha inviato anche delle foto che hanno allarmato non poco il ragazzo. Alquanto preoccupato lui ha subito allarmato i soccorsi per evitare che la giovane fidanzata compiesse davvero un gesto estremo. In seguito alla segnalazione i Vigili del fuoco, l’elicottero del 118, i poliziotti e diversi volontari del soccorso alpino hanno subito iniziato a cercare la ragazza.

Non appena si sono recati nell’abitazione in cui la coppia alloggiava durante la vacanza hanno trovato lì la ragazza, era rientrata da sola. La vicenda fortunatamente si è conclusa del migliore dei modi, per evitare la possibile tragedia sono state però effettuate ingenti operazioni, i due giovani fidanzati potrebbero quindi dover pagare il conto di tasca loro.

