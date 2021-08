Francesco Pantaleo, oggi l’autopsia: eliminati tutti i file da pc e telefono

Francesco Pantaleo è stato trovato morto lo scorso 25 luglio 2021 a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Il suo cadavere carbonizzato è stato avvistato da una ragazza di 17 anni mentre stava facendo una passeggiata con i suoi cani. La vittima è un ragazzo siciliano di 23 anni, abitava nei pressi di Pisa perché studiava lì ingegneria informatica.

Sul suo pc e sul suo telefono non sono stati trovati file, erano stati cancellata tutti, i dispositivi verranno esaminati da alcuni esperti. Dovranno soprattutto controllare le chat e il web di un gioco online di combattimento con cui giocava spesso, anche questo però è stato rimosso. Il fatto che i file siano stati tutti cancellati ha insospettito gli inquirenti. Probabilmente c’erano cose che dovevano rimanere nascoste ed è per questo che i file sono stati eliminati.

Francesco Pantaleo trovato carbonizzato, oggi verrà eseguita l’autopsia

Oggi verrà eseguito l’esame autoptico sul cadavere di Francesco Pantaleo, intanto la procura di Pisa procede per il reato di istigazione al suicidio. Dalle indagini è anche emerso che il ragazzo avesse qualche problema all’Università, ma i suoi genitori non ne erano a conoscenza. Il giorno in cui il 23enne è scomparso ha lasciato in camera sua i suoi effetti personali. Con sé non aveva nemmeno gli occhiali da vista. Prima di sparire nel nulla ai suoi amici che lo aspettavano a breve per trascorrere insieme le vacanze estive aveva detto che si sarebbero visti presto.

