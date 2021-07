Pisa, uomo trovato carbonizzato in un fosso: a fare la scoperta una 17enne

La drammatica vicenda si è svolta a San Giuliano Terme, comune della provincia di Pisa. Intorno alle 19.30 di ieri, domenica 25 luglio 2021, una ragazza di 17 anni mentre passeggiava con i suoi cani si è trovata davanti ad una terribile scoperta. Di che si tratta? Ha avvistato un cadavere carbonizzato, era in un campo di girasoli, in un fosso. La giovane ragazza, che vive nella zona, si è precipitata a casa e ha raccontato ciò che aveva visto ai suoi genitori.

Per accertarsi che avesse visto davvero un cadavere il padre è tornato sul posto insieme alla figlia, dove ha potuto constatare che il corpo totalmente bruciato c’era davvero. L’uomo ha subito allarmato le forze dell’ordine che si sono precipitate sul luogo in cui è stato trovato il cadavere in provincia di Pisa. Stando alle prime analisi, sembra che l’uomo quando è stato ritrovato era morto da circa otto ore. L’ipotesi più plausibile al momento sembra essere quella di un omicidio avvenuto in un luogo diverso da quello del ritrovamento, lo avrebbero bruciato per rendere più difficile il riconoscimento dell’uomo. Gli agenti non escludono però nessuna pista.

Uomo trovato carbonizzato in provincia di Pisa, si attendono i risultati dell’autopsia

Secondo le prime informazioni sul caso la vittima potrebbe essere di origine straniera, un uomo di circa quarant’anni, forse africano. Non sarà semplice identificarlo, non aveva nemmeno documenti con sé, per scoprire di chi si tratta potrebbero essere necessari giorni di esami e indagini. Si attendono intanto i risultati dell’esame autoptico per scoprire l’esatta causa della morte dell’uomo trovato carbonizzato. A commentare la tragica vicenda anche Sergio di Maio, sindaco di San Giuliano Terme, a detta sua ciò che è accaduto nel loro territorio è un episodio grave. Ha poi aggiunto che sbilanciarsi al momento è prematuro, per capire cosa è successo attendono lo sviluppo delle indagini.

LEGGI ANCHE -> Panarea, ragazzo si tuffa dalla barca e annega: muore all’età di 15 anni