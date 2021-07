Panarea, ragazzo si tuffa dalla barca e annega: muore all’età di 15 anni

Era con i suoi genitori a Panarea, quella che però doveva essere una giornata all’insegna del divertimento e del relax si è trasformata in una vera e propria tragedia per un ragazzo di 15 anni e la sua famiglia. I fatti si sono svolti nella giornata di ieri, domenica 25 luglio 2021. La famiglia, originaria di Milano ma residente in Svizzera, aveva affittato una barca.

Nei pressi dell’isolotto di Lisca Bianca il 15enne si è tuffato dalla barca con le pinne e la maschera per fare una nuotata ma non è più riemerso. Non appena i genitori si sono accorti che il figlio non risaliva a galla in preda alla preoccupazione e alla paura hanno allarmato i soccorsi per chiedere aiuto. Immediato è stato l’intervento dei sub del Diving locale, questi si sono immersi per cercare il ragazzo. Dopo aver perlustrato il tratto di mare in cui il 15enne si era tuffato, i sub hanno rintracciato il suo corpo ma ormai non c’era più nulla da fare per lui. Quando lo hanno ritrovato, infatti, era già morto.

15enne muore annegato a Panarea, ancora sconosciute le cause della morte

Non è ancora nota la causa della morte del giovane 15enne, mentre nuotava potrebbe essere stato colto da un improvviso malore. Sarà l’esame autoptico a chiarire con esattezza il motivo del decesso. La famiglia della vittima vive da anni a Panarea ed è molto conosciuta, in moltissimi stanno esprimendo vicinanza e cordoglio ai familiari del ragazzo.

LEGGI ANCHE -> Taranto: tenta di uccidere la moglie mentre dorme, poi si toglie la vita