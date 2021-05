Antonio Di Fazio ha narcotizzato e violentato 21enne: oggi l’interrogatorio

Il manager Antonio Di Fazio è stato accusato di aver narcotizzato e abusato di una giovane 21enne, i fatti risalgono allo scorso marzo. Lei non è l’unica vittima, in seguito alle indagini è emerso che almeno altre sette giovani ragazze hanno subito abusi da parte del manager. Sarebbero state tutte fotografate in stato di parziale o totale incoscienza mentre erano completamente nude. L’interrogatorio dell’imprenditore è previsto per oggi 24 maggio 2021

L’imprenditore dal 21 maggio 2021 si trova in carcere con le gravi accuse di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Le indagini nei confronti di Antonio Di Fazio sono iniziate in seguito alla denuncia nei suoi confronti da parte della 21enne. Agli agenti la giovane ragazza ha raccontato di aver bevuto un caffè e mangiato qualcosa a casa del manager e di aver perso i sensi poco dopo. A detta sua l’aveva attirata con l’inganno nella sua abitazione dicendole che doveva incontrare alcuni manager della sua casa farmaceutica. Quando il fidanzato l’ha portata in ospedale i medici l’hanno visitata e hanno riscontrato l’abuso sessuale. Sono stati loro ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito ad altre indagini è emerso che la 21enne era stata narcotizzata con una dose di benzodiazepine risultata quattro volte superiore a quella consentita.

Trovate foto di una 21enne e di altre ragazze nude e in stato di incoscienza nel telefono di Antonio Di Fazio

Il giudice nell’ordinanza cautelare ha definito Antonio Di Fazio ‘un moderno Barbablù’. È emerso che il manager avesse due cellulari, in uno è stata trovata la chat con la 21enne. Nell’altro telefono sono state trovate alcune foto della ragazza in cui appariva senza pantaloni e senza biancheria intima. La ragazza era distesa sul pavimento. Nelle foto era in uno stato di parziale o totale incoscienza. Hanno poi trovato altre foto di altre giovani ragazze nelle stesse condizioni della 21enne.

