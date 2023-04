Napoli, lite tra fidanzati: lei denunciata, lui arrestato

I fatti si sono svolti a Napoli, nei pressi di un garage in via Luca Giordano. In seguito ad una segnalazione di persona armata di coltello la Polizia si è precipitata sul posto. Lì un ragazzo di 25 anni si è avvicinato agli agenti e ha raccontato che dopo una lite la fidanzata si era rifugiata nel garage dove si stava ferendo da sola con un coltello.

Dopo essersi recato nel garage con i poliziotti il 25enne è andato su tutte le furie vedendo un dipendente. Ha anche aggredito i militari, è stato poi bloccato dopo una breve colluttazione. Gli agenti hanno poi rintracciato la ragazza, si era rifugiata nel garage a Napoli insieme ad un’amica dopo aver avuto l’ennesimo litigio con il fidanzato. Alle forze dell’ordine ha spiegato di essere in possesso del coltello e di essersi nascosta perché aveva paura che il ragazzo potesse aggredirla come aveva già fatto in altre circostanze.

Il 25enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. La fidanzata è stata invece denunciata per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

LEGGI ANCHE -> Scaldasole, 38enne trovata morta in casa: è stata accoltellata