La vicenda risale a qualche giorno fa, quando nel pomeriggio di martedì 19 ottobre un uomo di 72 anni è stato trovato senza vita nella cantina della sua abitazione a Sorelley, in Val d’Aosta. La vittima è Pino Betemps, ad allarmare i soccorsi sono stati i vicini di casa. Al loro arrivo il personale medico del 118 ha trovato il cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto è subito intervenuta la Polizia, il 72enne quando è stato trovato morto aveva una colla attorcigliata al collo. Al momento non è ancora noto come si sia svolta la drammatica vicenda in provincia della Val D’Aosta, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti anche se non è ancora chiaro se sia stato ucciso o se si sia suicidato. Ignota anche la data del decesso del pensionato, sarà l’esame autoptico a fare maggiore chiarezza in merito alla causa e al momento in cui è avvenuto il decesso.

Il 72enne viveva insieme al fratello gravemente disabile, l’uomo nei giorni scorsi è stato trovato dai vicini di casa in evidente stato confusionale. Stava vagando nei dintorni dell’abitazione ed era molto scosso. Il fratello della vittima è stato trasportato in ospedale, era denutrito, disidratato e infreddolito. La polizia continua ad indagare per capire con esattezza cosa sia successo a Pino Betemps. Per i dovuti rilievi del caso sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica. Sembra che i due fratelli da tempo vivevano da soli, non avevano parenti e la loro situazione era piuttosto degradante. A quanto pare da molto tempo non avevano nemmeno contatti con l’esterno.

