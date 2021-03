Ivrea, 12enne trovata impiccata: tra le ipotesi anche una sfida su TikTok

Una ragazzina di soli 12 anni si è tolta la vita a Ivrea, i fatti si sono svolti nella serata di domenica 14 marzo 2021. La drammatica vicenda si è svolta all’interno dell’abitazione in cui viveva con i suoi genitori, a trovarla senza vita è stato il padre. Allertati dai genitori i sanitari si sono precipitati sul posto, al loro arrivo però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane vittima.

I carabinieri indagano sulla terribile vicenda per chiarire con esattezza come si siano svolti i fatti. L’episodio è molto simile ad un altro tragico evento che si è verificato nei mesi scorsi, quando una ragazzina di 10 anni si è tolta la vita per una sfida su TikTok. Il telefono e il pc della 12enne sono stati sequestrati per essere esaminati dagli investigatori per capire se la morte sia legata al folle gioco di Tiktok ‘Black out Challenge’. Questo prevede che chi accetta la sfida si soffochi con una cintura il più a lungo possibile. L’ipotesi al momento non è stata ancora confermata.

Sembra che la 12enne avesse architettato un piano per togliersi la vita con altre tre sue amiche. Anche loro avrebbero dovuto compiere il gesto estremo ma non l’hanno fatto. La famiglia della vittima è convinta che l’ipotesi del suicidio non sia plausibile. Lo zio della ragazzina si è detto convinto che la nipote non si sarebbe mai suicidata. A detta sua chattava sempre, pensa infatti che la colpa del suo gesto sia del noto social network TikTok. Nessuna ipotesi al momento è esclusa, gli agenti continuano ad indagare per scoprire come si siano svolti con esattezza i fatti.