Daniele Dal Moro censurato da un autore al GF Vip: il motivo

Daniele Dal Moro nella notte è stato richiamato da un autore al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il motivo? Alcune rivelazioni che non doveva lasciarsi sfuggire. È successo durante una chiacchierata con Antonella Fiordelisi nella casa più spiata d’Italia. La gieffina dopo la puntata gli ha detto che Martina Nasoni è delusa dal suo comportamento nei suoi confronti.

Visibilmente infastidito Dal Moro ci ha tenuto a fare sapere di non aver mai rilasciato dichiarazioni e interviste su di lei. Ha rivelato che Martina gli faceva gli appostamenti durante la sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e Donne, quando succedeva lui chiamava subito la redazione per capire come doveva comportarsi. Ha smentito di averle fatto saltare dei progetti quando si stavano frequentando, l’unica cosa saltata fu Temptation Island, lui si rifiutò di partecipare perché non erano fidanzati.

Dopo le sue dichiarazioni un autore del Grande Fratello Vip lo ha richiamato dicendogli di non parlare di altri programmi. Questa la risposta di Daniele Dal Moro: “Sì lo so che non devo parlare di altri programmi, però Martina mi ha tirato in mezzo a queste cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?!” Il gieffino tra le varie cose ha poi detto che con Martina Nasoni ha chiuso, si è definito una persona limpida ed è per questo che non ha gradito il fatto che lei lo abbia accusato di aver strumentalizzato il loro rapport.

