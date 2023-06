Daniele Dal Moro, squalifica GF Vip: “Sono in causa”

Daniele Dal Moro nelle scorse ore è tornato a parlare della sua squalifica dalla settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’ex gieffino era stato squalificato a causa del suo atteggiamento ritenuto aggressivo nei confronti di Oriana Marzoli, ad oggi i due vivono il loro amore lontano dalle telecamere e sembrano essere sempre più complici e innamorati.

Dopo il reality Dal Moro aveva fatto sapere sui social che presto avrebbe raccontato cosa è accaduto realmente. Tramite una diretta su Twitch è tornato sulla questione e ha rivelato ai suoi tantissimi fan di non poter svelare ancora nessun dettaglio. Il motivo? Perché è in causa. Lui stesso ha detto che non vorrebbe entrare in scottanti tematiche, ha però assicurato che dalle prossime live darà sfogo a tutto quello che vuole rivelare da mesi. Ha poi continuato dicendo: “Il problema è che non lo posso fare, perché siccome… siccome sono in causa non lo posso fare. Devo stare zitto. Perché buono sì, ma non cog***ne.”

Daniele Dal Moro al momento non può quindi rivelare alcun dettaglio perché c’è una causa in corso. Ci ha tenuto però a precisare che non appena potrà racconterà tutto perché lui si ricorda sempre. Cosa avrà di così ‘scottante’ da dire in merito alla squalifica dal Grande Fratello Vip? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

LEGGI ANCHE -> È morto Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia aveva 86 anni