GF Vip 7, Clarissa Selassié svela: “Opinioniste? Diamo spazio ai giovani”

È ormai certo che ad affiancare Alfonso Signorini durante la settima edizione del Grande Fratello Vip ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti, una scelta che Clarissa Selassié non condivide. L’ex gieffina ci ha tenuto a dire la sua, senza giri di parole ha criticato la scelta fatta dal conduttore e dalla produzione del reality.

La principessa etiope ci ha tenuto a precisare che ha massimo rispetto per le grandi carriere delle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 7, lei però aveva più volte manifestato il desiderio di ricoprire questo ruolo. Tra le varie cose ha detto: “Credo che non abbiano avuto il coraggio di osare nel mettere una figura peperina come me!” A detta sua avrebbe preso un più vasta fascia, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z e tante altre ancora. A lei piace commentare il gossip e nonostante la sua giovane età era pronta a dire la sua per dimostrare che anche le giovani donne sono in grado di ricoprire questo ruolo.

Clarissa Selassié ha continuato dicendo che tutti parlano di gavetta ma non crede che sia questa a prepararti. A detta sua ha visto persone non essere in grado di portare rispetto a nessuno nonostante abbiano quarant’anni di carriera. Pensa che la televisione si debba un po’ ‘svecchiare’ dal momento che la più giovane quest’anno ha sessant’anni. Ha poi concluso dicendo: “Insomma diamo spazio ai giovani: siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”.