Elisabetta Gregoraci single: “Chi viene dopo Briatore teme il confronto”

Elisabetta Gregoraci torna ad attirare l’attenzione del gossip, la bellissima showgirl e conduttrice si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sulla sua vita privata e sentimentale in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi, mercoledì 29 gennaio 2020. La Gregoraci compirà 40 anni l’8 febbraio, ad oggi non ha ancora ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore, dalla loro unione è nato un figlio, Nathan Falco Briatore.

La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è giunta definitivamente al capolinea a dicembre del 2017. Dopo la loro rottura lei non è ancora riuscita a ritrovare l’amore. A detta sua non è semplice trovare un uomo che non tema il confronto con il suo ex marito. Lei stessa ha dichiarato: “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta”. Per poi aggiungere: “Non è facile stare con me, ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo”. La nota conduttrice ci ha tenuto a far sapere che a parer suo una donna impegnata sentimentalmente con un uomo importante e rilevante non deve stare un passo indietro rispetto a lui. A detta sua, infatti, una donna deve sempre stare al fianco di un uomo.

Elisabetta Gregoraci torna a parlare dell’esclusione da L’Altro festival

Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare anche della sua esclusione dalla co-conduzione de L’Altro festival. Poche settimane fa la showgirl si è lasciata andare ad un lungo sfogo social, a detta sua ad escluderla dal programma sarebbe stato Nicola Savino. La Gregoraci pensa che Savino umanamente non si è comportato bene nei suoi confronti, la sua delusione più grande è proprio dal punto di vista umano. La conduttrice, riferendosi a Savino, ha poi concluso dicendo: “Ha fatto di tutto per non lavorare con me e io non dico bugie, la verità secondo me è venuta fuori e qualcuno dovrebbe chiedermi scusa”.