Laura Torrisi svela: “Sono single, non credo al principe azzurro”

Laura Torrisi tramite collegamento è stata ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi a Ruota Libera”, nell’ultima puntata di stagione andata in onda ieri 14 giugno 2020 su Rai1. L’amata attrice si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua vita privata. Dopo la fine della sua relazione con Luca Betti, si era parlato di un presunto flirt con il cantante Aiello, lei sorridendo ha smentito dicendo di essere attualmente single. Alla conduttrice ha detto: “Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli”.

La Fialdini all’ex moglie di Leonardo Pieraccioni ha detto che si erano messi in testa di trovarle il Principe Azzurro, lei con ironia ha risposto: “Credo più nei cavalli, che nel Principe Azzurro, sai?”. Hanno parlato poi di gelosia, Laura Torrisi ha svelato che l’indole è quella siciliana se c’è motivo, negli anni ha però imparato a domarla. Il 7 dicembre 2019 l’attrice ha compiuto 40 anni, alla conduttrice ha raccontato di aver festeggiato con un viaggio a Bali in solitaria. A detta sua viaggiare da soli aiuti molto a crescere, fa vedere la realtà in modo diverso.

Laura Torrisi ha svelato che sognava questo viaggio da setti anni, ha però dovuto aspettare perché la figlia era piccola. Alla conduttrice ha ammesso di aver avuto un po’ di paura essendo molto lontana da casa. Ha poi concluso dicendo: “Però quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, ti aiutano a non sentirti sola. Non mi sono mai sentita sola a Bali“.