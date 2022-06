Brutto colpo per i fan di Jessica Selassié e Barù, dopo la loro vicinanza nella casa del Grande Fratello Vip continuavano a sperare di vederli insieme come coppia ma sembra che questo non succederà. A quanto pare l’ex gieffino ha una nuova fidanzata dopo la sua partecipazione alla sesta edizione del reality, al momento però non sono trapelate molte informazioni.

A parlarne è stata l’ex gieffina sul suo account Twitter. In un lungo post ci ha tenuto a precisare di aver sempre detto che lei e Barù sono amici, ma con un rapporto senza etichette. A detta sua hanno avuto un rapporto bello e speciale sia dentro che fuori dalla casa più spiata d’Italia e che nonostante non siano una coppia hanno insieme un fandom di coppia. Ha poi aggiunto: “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più. Ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù”.

Parlando poi del nuovo amore dell’ex gieffino, la vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che vuole bene a Barù e gli augura di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Ci ha tenuto anche a precisare che per lui ci sarà sempre, come lui ci sarà per lei. Ha poi concluso dicendo che i Jerù se lo desiderano potranno continuare a seguirli come singoli e supportare la loro amicizia.

