Antonio Zequila svela: “Accanto a me c’è un nuovo amore…”

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Antonio Zequila, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Nella casa più spiata d’Italia è stato uno dei personaggi più chiacchierati. L’ex gieffino nella casa aveva parlato del suo immenso amore per Marina, una dentista che gli ha fatto battere il cuore per sei anni, in diretta aveva svelato di volerla sposare lei però ha rifiutato la proposta di matrimonio e tra loro è finita.

Ad oggi Antonio Zequila ha ritrovato l’amore e la serenità con una giovane modella di cui non si conosce ancora il nome. I due non si frequentano da molto tempo ed è per questo che al momento preferisce non rivelare l’identità della donna che gli ha rubato il cuore dopo la fine della relazione con Marina. Nonostante i due stiano insieme da poco sembra che la loro relazione stia diventando già molto seria, al punto che potrebbero addirittura mettere alla prova il loro amore durante la prossima edizione di Temptation Island Vip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5.

Antonio Zequila parteciperà a Temptation Island Vip con la nuova fidanzata?

È stato proprio Antonio Zequila a rivelare che nella sua vita c’è un nuovo amore in un’intervista concessa al settimanale Vero. Queste le sue parole: “Sto vivendo una situazione nuova, con una ragazza che conoscevo già da un po’. Se sono rose, fioriranno. È una modella, più giovane di me. La gioventù alimenta la saggezza. In amore non ci sono divari generazionali. Conta solo stare bene insieme”. Parlando di Marina ha detto che quando una situazione finisce è meglio tagliare i rami, perché se questi non danno più frutti è meglio cercato un nuovo albero. Ha poi aggiunto che adesso accanto a lui c’è un nuovo amore.

L’attore ha parlato poi della possibilità di partecipare a Temptation Island Vip con la sua fidanzata. In merito a ciò ha concluso dicendo: “Temptation Island Vip? C’è stato un contatto. Vedremo che succede. Amo il mare. Amo la Sardegna. Io il costume l’ho già preparato…”