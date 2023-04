Tavassi non vince il GF Vip, Corona svela: “Ho raggiunto il mio scopo”

Si è conclusa ieri la settima edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, stando ai pronostici di Fabrizio Corona il vincitore sarebbe stato Edoardo Tavassi ma ad aggiudicarsi la vittoria è stata Nikita Pelizon. Aveva fatto le sue previsione già nei giorni scorsi e lo ha ribadito anche ieri pomeriggio.

A poche ore dalla finale del reality l’ex fotografo sul suo canale Telegram ai suoi seguaci aveva detto che loro il vincitore lo conoscevano già, ribadendo che sarebbe stato Tavassi il vincitore. Finita la puntata Corona ha rotto il silenzio sui social svelando che il suo era solo un piano proprio per evitare la vittoria del fratello di Guendalina Tavassi. Ha fatto sapere che l’ex gieffino non gli sta simpatico e non meritava assolutamente di vincere.

Fabrizio Corona ha continuato dicendo che Edoardo Tavassi non è una persona famosa, è conosciuto perché la sorella è diventata nota per dei video ‘strani’, lui non voleva che vincesse. L’ex re dei paparazzi ha poi spiegato che annunciarlo come vincitore le scommesse sarebbero schizzate e avrebbero fatto di tutto per non farlo vincere. Ha poi aggiunto: “Tavassi non ha vinto il GF Vip. Quindi io ho raggiunto il mio scopo. Io raggiungo sempre quello che voglio.”

LEGGI ANCHE -> Paolo e Clizia, amore a gonfie vele? Cosa ha rivelato Micol Incorvaia