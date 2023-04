Edoardo Tavassi e Micol nel van: l’ex gieffino svela cosa è davvero successo

Ospite a Casa Chi l’ex gieffino Edoardo Tavassi si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazioni. Nella casa più spiata d’Italia durante la settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 ha trovato l’amore, lui e Micol Incorvaia sono più complici e innamorati che mai. Il fratello di Guendalina Tavassi ha dovuto corteggiarla a lungo, ma quando lei ha ceduto alle sue avances non si sono più separati.

A far discutere non poco nei mesi scorsi è stato il van-gate, lui ci ha tenuto a precisare che in quella occasione non è successo nulla di che. A detta sua hanno solo chiacchierato come se fossero fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.

Tutto quello che i ‘vipponi’ si sono detti mentre le telecamere non riprendevano non lo ha rivelato, ma ha ammesso che lui e la fidanzata ne hanno approfittato per lasciarsi andare ad un momento di passione e intimità. Quando i suoi compagni di avventura gli hanno fatto notare che potevano cogliere la palla al balzo per fare l’amore lui si è posto il problema del microfono ambientale ed è per questo che lo ha staccato.

