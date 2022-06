Edoardo Tavassi, svelato il suo segreto: c’entra l’ex fidanzata

Sembrava stesse scoppiando la passione tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger all’Isola dei famosi, entrambi stanno partecipando all’attuale edizione del reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. In Honduras si erano avvicinati moltissimo, il loro rapporto ha preso però una brutta piega quando lui ha scoperto che fino a poche settimane prima del reality lei era fidanzata. Ma non è finita qui, dopo la rottura la figlia di Eva Henger ha continuato a vivere con l’ex, cosa che non è piaciuta al naufrago, ha infatti fatto sapere che non si fida più di lei.

Edoardo Tavassi ha criticato duramente Mercedesz Henger ma ha omesso un importante dettaglio, di che si tratta? Anche lui continua a vivere con l’ex fidanzata dopo la fine della loro storia d’amore. La notizia è venuta fuori ieri a Pomeriggio 5, a svelarla è stata Arianna David. Nel salotto di Barbara d’Urso ha rivelato che un caro amico di Guendalina Tavassi, sorella del naufrago, le ha raccontato che lui abita ancora con Lucia, la sua ex.

Arianna David all’inizio non aveva dato peso alla cosa, ma quando lui ha detto che non si fidava più della Henger ha pensato ‘il bue che dice cornuto all’asino’. Ha poi aggiunto: “Ha fatto una polemica con Mercedesz e poi lui aveva questo segreto. Spero esca fuori questa cosa prima o poi”. A Pomeriggio Cinque Clemente Russo ha difeso Edoardo Tavassi dicendo che dopo la rottura lui e l’ex fidanzata sono diventati migliori amici.

