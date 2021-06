Sposa muore durante le nozze: la sorella prende il suo posto

La sposa muore all’improvviso e viene immediatamente sostituita. È successo in India lo scorso 27 maggio 2021 nel villaggio di Samaspur, durante una cerimonia di nozze chiamata ‘jaimala’. Gli sposi si stavano scambiando le tradizionali ghirlande di fiori quando improvvisamente Surbhi, la futura sposa, ha avuto un malore ed è crollata a terra. Immediato è stato l’intervento di un medico sul posto, per lei però non c’è stato nulla da fare, la sposa muore a causa di un attacco di cuore proprio durante le sue nozze. Ciò che è accaduto dopo ha spiazzato tutti, di che si tratta?

I familiari degli sposi non hanno messo fine alla cerimonia. Mentre Surbhi si trovava in un’altra stanza senza vita le famiglie hanno deciso di celebrare comunque il matrimonio. Come? All’uomo, Manoj Kumar, hanno fatto sposare una delle sorelle minori della vittima, Nisha. Stando a quanto è stato raccontato, il cadavere della giovane donna fino alla fine del matrimonio è rimasto in una stanza vicina al luogo in cui si è svolta la cerimonia. La donna è rimasta lì, senza alcun rispetto per la sua morte. In seguito alle nozze hanno avuto inizio i riti funebri.

A commentare l’assurda vicenda ci ha pensato il fratello di Surbhi, Saurabh. In un’intervista concessa a Tv9 ha fatto sapere che non sapevano cosa fare in quella situazione. Dopo che le due famiglia si sono sedute insieme qualcuno ha suggerito che spettasse alla loro sorella minore sposare Manoj Kumar.

Anche lo zio della giovane donna defunta nel giorno delle sue nozze ha commentato l’accaduto. A TV9 ha rivelato che per lo loro famiglia è stata una scelta molto dura. Una figlia si trovava senza vita in una stanza mentre il matrimonio di un’altra veniva celebrato nell’altra stanza.

