In Vietnam è stata individuata una inedita variante di Coronavirus

Durante lo scorso weekend, in Vietnam è stata individuato un nuovo ceppo di Coronavirus che ha una serie di caratteristiche simili alla variante già indentificata in Inghilterra e India. Si è riscontrato un focolaio individuato nella moderna Ho Chi Minh, città più popolosa del paese dove i controlli e le autorità hanno annunciato l’inizio di una campagna di tamponi e rafforzato le restrizione per impedire la diffusione del virus. Ecco i dettagli.

Coronavirus, la nuova variante che spaventa

Lo scorso sabato, Nguyen Thanh Long (ministro della Salute del Vietnam), ha affermato che l’istituto nazionale di igiene ed epidemiologia aveva individuato la variante in almeno quattro persone che avevano contratto l’infezione da Sars–Covid. Inoltre, la direttrice dell’istituto ha specificato che la variante ancora non l’hanno ben analizzata e registrata.

Di certo, immediate sono state le azioni volte a contenere la diffusione di tale ceppo. Immediatamente, il PM vietnamita ha annunciato l’avvio di una campagna di test di massa per la popolazione della città metropolitana, la quale attualmente conta più di 13 milioni di abitanti. Dal 31 maggio, poi, lo Stato ha introdotto nuove regole e norme sul distanziamento fisico da rispettare per due settimane. Negozi e ristoranti nuovamente chiusi, così come le attività religiose e gli eventi saranno posticipati.

Gran parte della variante è stata riscontrata in alcuni fedeli di religione cristiana che erano soliti incontrarsi e riunirsi. All’inizio della pandemia, i casi riscontrati erano pochissimi, grazie all’attenzione delle autorità. Nonostante ciò, sembra che il Covid-19 abbia ripreso la sua corsa, portando più di 7mila positivi in poco tempo. Tra gli aspetti negativi, ricordiamo la lenta e sporadica campagna vaccinale. Secondo le statistiche, infatti, solo 1 milione di abitanti hanno ricevuto almeno la prima dose su un Paese che conta 96 milioni di individui. A breve maggiori notizie e più informazioni relative alla nuova variante vietnamita.