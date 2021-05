Buone notizie per la campagna di vaccinazione contro il Covid: a partire dal prossimo 10 giugno sarà possibile prenotarsi liberamente, a prescindere dalla fascia d’età. Ad anticiparlo è stato Il Corriere della Sera che, nell’edizione odierna, riporta la novità introdotta dalla circolare di Figliuolo.

Vaccinazione Covid, l’idea di Figliuolo

Attesa proprio per i prossimi giorni, l’intenzione da parte del commissario per l’emergenza Covid è quella di dare la possibilità anche agli under 40 di potersi vaccinare. In questo modo, con l’avvicinarsi della stagione estiva, saranno sempre di più gli italiani immunizzati. “Prenderemo una decisione insieme, ma la soluzione deve essere armonica, uguale ovunque“, ha dichiarato il generale nelle ultime ore. Si cercherà, infatti, di allineare il più possibile le regioni che, ad oggi, proseguono in maniera autonoma la campagna vaccinale. Se alcune hanno già deciso che i primi tre giorni di giugno saranno dedicati ai maturandi, altre hanno aperto anche agli over 18 come l’Alto Adige. Inoltre, come ribadito dallo stesso Figliuolo, si sfrutteranno queste settimane per provare a immunizzare i cittadini rimanenti delle fasce più a rischio.

La situazione della campagna vaccinale in Italia

Infatti, ci sono diversi over 60 che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto la prima dose. Tra l’impossibilità a raggiungere l’hub vaccinale e la poca convinzione nel tipo di siero a loro destinato, sarà necessario provare a convincerli per aprire la campagna al resto della popolazione. Figliuolo, intervenuto nella trasmissione Dimartedì su La7, ha dichiarato: “Sugli over 80, che è la categoria più a rischio, abbiamo vaccinato oltre il 90%, ne mancano all’appello 460 mila. Per gli over 70 siamo all’80% e ne mancano 1,2 milioni. Sugli over 60 siamo a oltre il 65% e ne mancano all’appello 2,6 milioni, considerando la platea calcolata su tessera sanitaria. Adesso dobbiamo terminare queste classi andando a intercettarle in una maniera più proattiva rispetto a quello che è stato fatto finora“.

