Coronavirus: firmato nuovo decreto per tentare di fermare il virus

L’Italia sta affrontando una situazione delicata e molto difficile a causa dell’emergenza Coronavirus. Nella serata di ieri, 11 marzo 2020, il premier Giuseppe Conte ha fatto un nuovo discorso per informare la popolazione sulle nuove misure restrittive da adottare per cercare di fermare definitivamente il virus che sta preoccupando l’intera popolazione.

Giuseppe Conte ha firmato ieri un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo prevede la chiusura di moltissime attività commerciali da oggi fino al 25 marzo 2020. Il premier ha precisato che potranno restare aperte solo le attività che riguardano beni di prima necessità. Tra queste ci sono: alimentari, farmacie, benzinai, tabacchini, negozi di articoli igienico-sanitari, ristorazione con consegna a domicilio, servizi bancari, finanziari, assicurativi e altre attività che vengono considerate necessarie per lo svolgimento della vita quotidiana. Sono invece costretti a chiudere i bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, parrucchierie, centri estetici e tutte le altre attività dalle quali si può fare a meno per due settimane.

Naturalmente, Giuseppe Conte ha ribadito che bisogna restare a casa. È consigliato uscire solo se strettamente necessario, ad esempio per fare la spesa e andare in farmacia. È chiaro che tutto ciò comporta un incredibile sacrificio per tutta la popolazione, soprattutto per tutti coloro che non posso lavorare e che subiranno grosse perdite finanziare. Queste, però, è l’unico modo per cercare di fermare finalmente il Coronavirus e tornare a vivere tutti una vita normale e serena.