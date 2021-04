Nessuna coda nei drive-in e nessuna attesa per conoscere il risultato. Arrivano i tamponi fai da te per l’autodiagnosi del Coronavirus e saranno disponibili nei supermercati, nelle farmacie e in tutte le attività commerciali che aderiranno. La rivoluzione, già annunciata nei giorni scorsi, è divenuta ufficiale nella giornata di ieri. Il nuovo dispositivo, infatti, sarà distribuito a partire dalla prima settimana di maggio ed è stato inserito nella lista di quelli approvati dal Ministero della Salute.

Arriva il tampone fai da te: costi e modalità d’uso

Il nuovo tampone fai da te rientra nella categoria dei test antigienici e potrà essere acquistato ad un costo che varia tra i 6 e gli 8 euro. La sua validità non è attendibile al 100% come nel caso di quello molecolare, ma darà comunque una prima risposta sulla possibile positività. In questo modo, si potrà agevolare lo screening di massa, individuando direttamente a casa la presenza del virus.

Come riporta Il Corriere della Sera, il risultato sarà fornito all’utente nel giro di 15 minuti. Il tampone, che andrà inserito nella regione nasale, sarà anche in grado di rilevare eventuali mutazioni del coronavirus. Si tratta, dunque, di un primo passo importante per isolare, fin da subito, eventuali positivi che potranno poi essere confermati con ulteriori esami.

Un nuovo strumento per combattere il Coronavirus

Il kit del nuovo tampone fai da te, dopo una serie di test andati a buon fine, ha ottenuto la certificazione CE. Ciò significa che potrà essere considerato un dispositivo medico affidabile e sicuro. Il brevetto del prodotto, come anticipato da Adnkronos, appartiene alla Xiamen Boson Biotech e sarà distribuito in tutta Europa da Technomed.

A più di un anno dallo scoppio della pandemia, gli strumenti a disposizione dell’utente diventano così sempre di più. Non solo il termometro e il saturimetro, ma adesso anche grazie al tampone si avrà un’arma in più per rilevare e sconfiggere il Coronavirus.

Leggi anche: Pass Covid: annunciato il certificato vaccinale per viaggiare, ecco come funziona