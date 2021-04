Pass Covid: annunciato il certificato vaccinale per viaggiare, ecco come funziona

Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Mario Draghi con il decreto delle riaperture. Il “pass Covid” ci permetterà di viaggiare tra regioni rosse e arancioni, ma anche di partecipare agli eventi. Con questa sorta di passaporto potremo infatti attestare l’avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid, oppure la negatività del tampone fatto nelle 48 ore precedenti.

Le funzioni del pass Covid

Per il momento è stato solo annunciato, non si sa ancora con precisione quando sarà pronto, e se varrà anche per spostarsi fuori dall’Italia. Si sta inoltre decidendo la sua forma: potrebbe essere una card elettronica o cartacea, in digitale da mostrare su una app, ma si pensa anche di caricare le informazioni direttamente su tessera sanitaria.

Sono una certezza però le sue funzioni, ovvero la possibilità di spostarsi evitando la quarantena e l’accesso ai luoghi adibiti a spettacoli, fiere o concerti. Il modello è preso dal Green Certificate, il lascia-passare utile per viaggiare all’interno dell’Unione Europea, che sarà disponibile da giugno. Per quanto riguarda invece il pass Covid da utilizzare in territorio italiano, fino alla data in cui entrerà in vigore saremo ancora obbligati a presentare l’autocertificazione per gli spostamenti tra zone rosse e arancioni.

Il Green Certificate europeo

Ad avere già una data certa è il Green Certificate, passaporto vaccinale valido per i viaggi in UE. Questo verrà rilasciato gratuitamente ai cittadini dell’Unione dal 1 giugno, sempre dopo aver certificato di aver fatto il vaccino, il tampone o di essere guariti dal Covid.

Il Commissario Europeo per il Mercato Interno e i Servizi, Thierry Breton, ha dichiarato durante un’intervista a Che tempo che fa da Fabio Fazio che si tratta di un documento volontario e non obbligatorio. Aggiungendo che non servirà solo per viaggiare ma anche per accedere ai luoghi pubblici sedi di eventi, quali stadi e teatri. Lo stesso funzionamento avrà il nostro pass Covid, che si spera arrivi prima dell’estate.